×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Çorum FK, Depay'ın peşine düştü!

Güncelleme Tarihi:

#Çorum FK#Depay#Süper Lig
Çorum FK, Depayın peşine düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

Pierre-Emerick Aubameyang'ı La Liga ekibi Deportivo'ya kaptıran Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, bir başka yıldızı gündemine aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, Corinthians’ta oynayan Memphis Depay’a talip oldu.

ESP’de yer alan habere göre, Brezilya kulübüyle sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan Hollandalı yıldız, yeniden anlaşamazsa Çorum ile masaya oturacak.

Gözden KaçmasınMilli Takımdaki uyum Beşiktaşa taşındı: Salih Özcan & Orkun Kökçü ikilisi damga vurduMilli Takım'daki uyum Beşiktaş'a taşındı: Salih Özcan & Orkun Kökçü ikilisi damga vurdu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum FK#Depay#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!