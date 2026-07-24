Çorum FK, Depay'ın peşine düştü!

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00
Pierre-Emerick Aubameyang'ı La Liga ekibi Deportivo'ya kaptıran Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, bir başka yıldızı gündemine aldı.
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Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, Corinthians’ta oynayan Memphis Depay’a talip oldu.
ESP’de yer alan habere göre, Brezilya kulübüyle sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan Hollandalı yıldız, yeniden anlaşamazsa Çorum ile masaya oturacak.