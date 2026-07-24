Çorum FK, Depay'ın peşine düştü!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK, Corinthians’ta oynayan Memphis Depay’a talip oldu.

ESP’de yer alan habere göre, Brezilya kulübüyle sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan Hollandalı yıldız, yeniden anlaşamazsa Çorum ile masaya oturacak.