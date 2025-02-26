Çorum FK-Boluspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanıyor. Çorum FK ve Boluspor bugün kozlarını paylaşacak. Çorum ekibi 1. ligde 39 puanla 7. sırada yer alıyor. Boluspor ise 37 puanla 10. sırada bulunuyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, kupada çeyrek finale adını yazdıracak. İşte Çorum FK-Boluspor Türkiye Kupası maçı canlı yayın bilgisi...

ÇORUM FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Boluspor, Türkiye Kupası mücadelesinde bugün (26 Şubat) karşı karşıya geliyor. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.