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Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçti

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#1. Lig#Çorum FK#Ankara Keçiörengücü
Çorum FK, Ankara Keçiörengücünü 3-2 ile geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 15:53

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.

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Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ahlatcı Çorum FK puanını 16'ya yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 14 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Kağan Çalışır, Ferhat Çalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş, Erkam Develi, Camara (Dk. 69 Abazaj), Rroca (Dk. 70 Halil Can Ayan), Traore, Ali Dere (Dk. 81 Dembele), Diouf (Dk. 63 Görkem Bitin)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre (Dk. 52 Mehmet Tayfun Dingil), Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 72 Catic), Suat Kaya (Dk. 72 Eren Karadağ), Boudjemaa (Dk. 46 Tunahan Ergül), Geraldo, Kasongo (Dk. 31 Verheydt)

Goller: Dk. 11 Camara, Dk. 36 Rroca (Ankara Keçiörengücü), Dk. 26 Suat Kaya, Dk. 75 Eren Karadağ, Dk. 90+1 Toure (Ahlatcı Çorum FK)

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Sarı kartlar: Dk. 59 Suat Kaya, Dk. 90+5 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 60 Traore, Dk. 90+6 Abazaj (Ankara Keçiörengücü)

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#1. Lig#Çorum FK#Ankara Keçiörengücü

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