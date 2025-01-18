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Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı

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#Futbol#Çorum Fk#Ümraniyespor
Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 21:47

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Suat Kaya (Dk. 68 Eren Karadağ), Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak (Dk. 68 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat (Dk. 86 Burak Süleyman), Geraldo (Dk. 63 Catic), Verheydt

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac (Dk. 90+3 Atalay Babacan), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 71 Barış Ekincier), Serkan Göksu, Hoti (Dk. 71 Dokanovic), Furkan Apaydın (Dk. 53 Ali Turap Bülbül), Benny, Soukou, Bardhi (Dk. 71 Batuhan Çelik)

Goller: Dk. 9 Tunahan Ergül, Dk. 47 Geraldo, Dk. 82 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 70 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor)

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Sarı kartlar: Dk. 57 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+6 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 7 Hoti, Dk. 75 Cavare, Dk. 87 Cihan Topaloğlu (Central Hospital Ümraniyespor)

 

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#Futbol#Çorum Fk#Ümraniyespor

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