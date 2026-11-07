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Çorum FK, 2 eksikle Fenerbahçe'yi konuk edecek

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Çorum FK#Süper Lig
Çorum FK, 2 eksikle Fenerbahçeyi konuk edecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 10:58

Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ev sahibi ekipte 2 eksik bulunuyor.

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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.

Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.

Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

 

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#Fenerbahçe#Çorum FK#Süper Lig

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