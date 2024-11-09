Çorum FK 1-0 Pendikspor

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Trendyol 1. Lig 12. haftasında, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Miguel topla sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Samet’ten önce Kadir son anda topa ayak koyarak gole izin vermedi.
28. dakikada Erkan ve Suat paslaşmasında ceza sahası içerisine yapılan ortada Ferhat'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
32. dakikada Atakan’ın kullandığı köşe atışında ön direkte Geraldo’nun kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada sağ kanattan Atakan'ın kullandığı köşe atışında Kadir Seven’in kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0