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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Corriere dello Sport'tan Yusuf Yazıcı'ya 8 tam puan!

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Corriere dello Sport'tan Yusuf Yazıcı'ya 8 tam puan!
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İtalyan basını, UEFA Avrupa Ligi maçında İtalya'nın Milan takımını deplasmanda 3-0 yenen Fransa’nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın performansını övdü.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "(Milan'ın) 24 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yazıcı ve Lille şovu" başlığıyla verdiği haberinde, kırmızı-siyahlı İtalyan takımı için dün akşam kötü bir maç olduğunu ve Türk oyuncunun 3 golüyle Milan'ın geçen sezondan başlayan son 24 resmi maçtaki yenilmezlik serisinin Lille karşısında son bulduğunu yazdı.

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Gazete maçtaki performansı nedeniyle Yazıcı'ya maç değerlendirmesinde 8 puanla en yüksek puanı verip, milli futbolcuyu karşılaşmanın "en iyi oyuncusu" seçerken, San Siro'da hat-trick yapmanın tüm genç futbolcuların hayalini kurduğu bir şey olduğunu belirtti.

Gazetede çıkan bir başka haberde ise Yusuf Yazıcı’nın 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında 3-3 biten Milan-Barcelona maçında, konuk ekibin gollerini atan Brezilyalı golcü Rivaldo'dan bu yana San Siro'da hat-trick yapan ikinci oyuncu olduğu hatırlatılırken, "Fransa’nın onurunu kurtaran Türk olduğu" yorumu yapıldı.

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Corriere dello Sport da Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya maçtaki 3 gollük performansından ötürü 8 tam puan verdi.

Gazete, milli futbolcu için dünkü maçın San Siro'da attığı 3 golle torunlarına anlatacağı bir anıya sahip olduğunu yazdı.

 

Corriere dello Sporttan Yusuf Yazıcıya 8 tam puan

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