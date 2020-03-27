Corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'dan açıklama!

İtalyan ekibi Juventus’ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi’nin ardından Paulo Dybala’nın da corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Tedavi altında olan Dybala, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Arjantinli yıldız, "Bir kaç gün önce çok güçlü belirtiler vardı ancak şu anda çok daha iyiyim. Hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum ve antrenman yapmaya başlayabilirim. Birkaç gün önce bunları yapmaya çalışırken çok zorlanıyordum" dedi.





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