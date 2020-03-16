Corona virüsüne yakalanan Ezequiel Garay'dan dikkat çeken paylaşım!

La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

33 yaşında Arjantinli futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım" açıklamasıyla hastalığa yakalandığını duyurmuştu.

Garay bu kez ise yaptığı paylaşımla birçok taraftarından duygusal yorumlar aldı.

İşte Garay'ın paylaştığı fotoğraf;