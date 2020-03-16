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GeriFutbol Corona virüsüne yakalanan Ezequiel Garay'dan dikkat çeken paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2020 - 19:29,Son Güncelleme:/

Corona virüsüne yakalanan Ezequiel Garay'dan dikkat çeken paylaşım!

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Corona virüsüne yakalanan Ezequiel Garay'dan dikkat çeken paylaşım!
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Corona virüsüne yakalanan Valencia'nın Arjantinli oyuncusu Ezequiel Garay'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

33 yaşında Arjantinli futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım" açıklamasıyla hastalığa yakalandığını duyurmuştu.

Garay bu kez ise yaptığı paylaşımla birçok taraftarından duygusal yorumlar aldı.

İşte Garay'ın paylaştığı fotoğraf;

Corona virüsüne yakalanan Ezequiel Garaydan dikkat çeken paylaşım

 

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