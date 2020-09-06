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Haber Giriş: 06.09.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Corona virüsün ilk çıktığı yer Wuhan'da bir ilk!

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Corona virüsün ilk çıktığı yer Wuhan'da bir ilk!
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Corona virüsün çıkış yeri olan Çin'in Wuhan şehrinde bir ilk yaşanacak...

Spor Arena Dış Haber | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, ilk kez Çin'in Wuhan şehrinde görülmüştü.

Çin'de vakaların azalmasının ardından uzun bir sürenin ardından Wuhan'da bir ilk yaşanıyor.

Wuhan Zall kulübünün taraftarları, uzun süreli karantinanın ardından ilk kez stadyumda maç izleyecekler.

''HEYECANDAN GÖZÜME UYKU GİRMEDİ!''

Takımın taraftarlarından Gao Yajun, ''Heyecandan gece boyunca gözüme uyku girmedi. Sohbet gruplarında da benim gibi heyecandan uyuyamayanlar gördüm. Uzun bir zaman sonra takımımızın maçını canlı izleyeceğiz.'' sözlerini kullandı.

Corona virüsün ilk çıktığı yer Wuhanda bir ilk

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