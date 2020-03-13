Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!