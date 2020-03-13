MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCorona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj
GeriFutbol Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 20:36,Son Güncelleme:/

Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Artetadan ilk mesaj

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle