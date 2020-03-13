Corona virüsü Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor!

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Vlahovic'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı ve şu anda evinde karantina altına alındığı belirtildi.



Vlahovic, Juventuslu stoper Daniele Rugani ve Sampdoria'nın forveti Manolo Gabbiadini'den sonra koronavirüs bulaşan Serie A'daki üçüncü futbolcu oldu.



- Juventus'tan sağlık ekiplerine maddi yardım



Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, "Mesafeli ama birlikte (DistantiMaUniti)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkece acil sağlık durumu içerisinden geçtiklerini belirterek, bu durumda önerilen tavsiye kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

Agnelli, kendisini gönüllü olarak dün akşamdan bu yana karantinaya aldığını kaydederek, "Kendi bölgemizde Piyemonte ve Torino'daki sağlık ekiplerimizi desteklemek için takım oyuncularımız ve camiamızla bağış toplama kampanyası başlattık. Sizden buna katkıda bulunmanızı istiyorum. Mesafeliyiz ama birlikteyiz. Hep birlikte işin içinden çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da ilk bağış olarak kulüp ve takım oyuncuları tarafından 300 bin avro bağışlandığı ifade edildi.





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