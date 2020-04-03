Corona virüsü (koronavirüs) öfkesi: "Ligler devam ederse sahaya çıkmıyoruz"

Efkan Bucak / Spor Arena Dış Haber

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia’nın başkanı Massimo Cellino, bu sezon liglerin devam etmesi yönünde karar alınması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi. La Gazetta dello Sport’a konuşan Cellino, “Bu sezonun artık bir anlamı kalmadı. Maçlar seyircisiz oynansa bile sporcular için halen risk söz konusu olacak. Benim için, lige devam etmek delilik olur. Eğer devam etmemiz için bizi zorlarlarsa takımı sahaya çıkarmayacağım. Brescia kentindeki vatandaşlarımız ve artık hayatta olmayan sevdiklerinin anısına her maçı 3-0 hükmen kaybedeceğiz” dedi.



Daha önce Cagliari ve Leeds United’ın da sahibi olan Cellino, ligin ağustos-eylül döneminde oynatılma fikrini ‘gülünç’ olarak nitelendirirken “Sezon 30 Haziran’da sona ermeli. Sezonun uzaması demek her şeyin değişmesi demek” ifadelerini kullandı. Cellino, son sırada yer alan takımını küme düşmekten kurtarmak için bu fikirleri öne sürdüğü iddialarını da yalanlayarak “Bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Suçlusu da benim” ifadelerini kullandı.





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