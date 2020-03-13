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Haber Giriş: 13.03.2020 - 10:00,Son Güncelleme:/

Corona Virüsü Formula 1'i resmen vurdu! İptal...

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Corona Virüsü Formula 1'i resmen vurdu! İptal...
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Formula 1 Dünya Şampiyonasında 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si, corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi.

Spor Arena Dış Haber | 15 Mart Pazar günü Melbourne'de bulunan Albert Park'ta yapılması beklenen sezonun ilk yarışı, sürücülerden gelen yoğun talep sonrası FIA ve F1 yönetimi tarafından iptal edildi.

Bilindiği üzere McLaren takımı, bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yarıştan çekilmişti.

Formula 1'de sezonun nasıl ilerleyeceği konusunda FIA ve F1 yönetimi bir toplantı yapacak ve takvimin geleceğine karar verecek.

Formula 1'de sezonun 2. yarışı olan Bahreyn GP'sinin seyircisiz olacağı ve Çin GP'sinin ise ertelendiği duyurulmuştu.

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