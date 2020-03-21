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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 23:50,Son Güncelleme:/

Corona virüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti

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Corona virüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti
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Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip corona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

 

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