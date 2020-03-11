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GeriFutbol Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk futbolcu Hannover 96 forması giyen Timo Hübers oldu
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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk futbolcu Hannover 96 forması giyen Timo Hübers oldu

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Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk futbolcu Hannover 96 forması giyen Timo Hübers oldu
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Bundesliga takımlarından Hannover 96, 23 yaşındaki Alman stoper Timo Hübers'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımının savunma oyuncusu Timo Hübers'in corona virüs testleri pozitif çıktı.

Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover 96'da Timo Hübers, karantinaya alındı. Hübers'in takım arkadaşları ile fiziksel temasta olmadığı ve diğer oyuncuların karantinaya alınmayacağı belirtildi.

Son Dakika | Corona virüse yakalanan ilk futbolcu Hannover 96 forması giyen Timo Hübers oldu

 Herkes Arda Turan hakkında konuştu, O evinin kapılarını DHA'ya açtı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Arda Turan; özel yaşamını, Şenol Güneş, Fatih Terim, Falcao, Burak Yılmaz, Süleyman Seba, Aziz Yıldırım ve birçok ünlü isim hakkındaki görüşleri ve anılarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Arda Turan'ın oğlu Hamza ile top oynarken görüntüleri de ilk kez ekranlara yansıdı.

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