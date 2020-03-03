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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Koronavirüse çare Muslera!

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Koronavirüse çare Muslera!
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Dünyayı kasıp kavuran Corona Virüsü'ne çare Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera, sosyal medyada da 1 numara olma yolunda ilerliyor.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Gençlerbirliği'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada çıkardığı topla lastik gibi uzayan Uruguaylı yıldız çok konuşulmuştu.

Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın insanlığı koronavirüs koruduğu, meteorları durdurduğu ve füzeleri yakaladığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Koronavirüse çare Muslera

Koronavirüse çare Muslera

Koronavirüse çare Muslera

Koronavirüse çare Muslera

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