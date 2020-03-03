Koronavirüse çare Muslera!

Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera, sosyal medyada da 1 numara olma yolunda ilerliyor.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Gençlerbirliği'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada çıkardığı topla lastik gibi uzayan Uruguaylı yıldız çok konuşulmuştu.

Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın insanlığı koronavirüs koruduğu, meteorları durdurduğu ve füzeleri yakaladığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.











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