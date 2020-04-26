Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra komaya giren Junior Samba'dan iyi haber

Spor Arena Dış Haber | Montpellier forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun sağlığının düzelmeye başladığı belirtildi. Komadan çıkan Samba'nın entübe olmadığı ve kendi başına nefes alabildiği duyuruldu.

Genç oyuncunun menajeri Frederic Guerra, Le Parisien'e yaptığı açıklamada "Durumu o kadar kötüydü ki doktorlar onu komaya sokmaya karar verdi. Karantina kurallarına tamamen uydu. Virüs ona alışveriş yaparken bulaşmış olabilir" ifadelerini kullanmıştı.





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