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GeriFutbol Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra komaya giren Junior Samba'dan iyi haber
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra komaya giren Junior Samba'dan iyi haber

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Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra komaya giren Junior Samba'dan iyi haber
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Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşan ve komaya giren Junior Samba'dan iyi haber geldi.

Spor Arena Dış HaberMontpellier forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun sağlığının düzelmeye başladığı belirtildi. Komadan çıkan Samba'nın entübe olmadığı ve kendi başına nefes alabildiği duyuruldu.

Genç oyuncunun menajeri Frederic Guerra, Le Parisien'e yaptığı açıklamada "Durumu o kadar kötüydü ki doktorlar onu komaya sokmaya karar verdi. Karantina kurallarına tamamen uydu. Virüs ona alışveriş yaparken bulaşmış olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra komaya giren Junior Sambadan iyi haber

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