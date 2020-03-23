Corona virüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak için Galatasaray'dan paylaşım
Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin, corona virüs testi pozitif çıkan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak hakkında paylaşımda bulundu.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin'den paylaşım geldi.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mert Çetin, Abdurrahim Albayrak ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşırken ''Allah'ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle'' sözlerini kullandı.
Galatasaray’ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı
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