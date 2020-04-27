Corona virüs sonrası Premier Lig'de bir ilk! Arsenal idmanlara çıktı

COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ertelenen Premier Lig'de tesislerde idmanlara başlayan ilk ekip Arsenal oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fransız forvet Alexandre Lacazette, Brezilyalı savunmacı David Luiz ve İsviçreli orta saha Granit Xhaka, kulübün London Colney tesislerine girerken görüldü. Futbolcuların, sahadaki sosyal mesafe kurallarına uyarak bireysel şekilde antrenman yaptığı ifade edildi.

İngiltere'de futbol 8 Haziran'a kadar askıya alınırken, Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'ya 12 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulmuş, o günden bu yana da hiçbir kulüp tesislerde idman yapmamıştı.