Corona virüs sebebiyle dünya durdu, onlar devam ediyor!

Dünya üzerinde birçok spor organizasyonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenirken, çok az organizasyon ise oynanmaya devam ediyor. Türkiye’de tüm futbol liglerinin söz konusu tedbirler çerçevesinde ertelenmesinin ardından Avrupa kıtasında futbol maçlarına devam eden tek ülke Belarus kaldı. Belarus’ta Süper Lig önceki gün başlarken, Futbol Federasyonu (ABFF) Basın Sözcüsü Alexander Aleinik, “Ülkemizde teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası mevcut. Durumu takip edip yetkililerden bilgi alıyoruz. Mevcut durumda maçlara seyirci de alıyoruz” dedi. Shakhtyor Soligorsk takımının teknik direktörü Sergei Tashuev ise “Ülkede hastalık nedeniyle herhangi bir panik yok. Her şey kontrol altında. Bu da Belarusluların bu salgından korkmadığını gösteriyor. Maçları zaten maksimum 3-5 bin kişi izliyor” diye konuştu.

AVUSTRALYA SEYİRCİSİZ

Avrupa dışında ise devam eden tek profesyonel lig Avustralya A-Ligi... Yaklaşık 700 koronavirüs vakasının olduğu ülkede Belarus’un aksine maçlara seyirci alınmıyor. A-Ligi’nde Avustralya dışında Yeni Zelanda’dan da bir takım (Wellington Phoenix) yer alıyor. Bu kulüp sezon bitene kadar, yani 6 hafta daha Avustralya’da kalacak. Angola, Filistin, Nikaragua, Haiti futbol ligleri de devam ediliyor