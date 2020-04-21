Corona virüs (koronavirüs) nedeniyle futbolcular depresyonda!

Spor Arena/Ertuğrul GÜNEŞ - Profesyonel Futbolcular Birliği’nin yaptığı ankete göre; koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada kadın futbolcuların yüzde 22’si, erkek oyuncuların ise yüzde 13’ü depresyonda... Futbolcular kendilerinde iştahsızlık, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve aşırı kaygı gibi depresyon belirtileri gördüklerini dile getirdiler.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği’nin yayımladığı son rapora göre; koronavirüs nedeniyle dünya genelinde liglere ara verilmesinden sonra, depresyon veya anksiyete belirtileri gösteren futbolcu sayısında büyük artış meydana geldi. FIFPRO’nun anketine katılan 468 kadın futbol

cunun yüzde 22’si, 1134 erkek oyuncunun ise yüzde 13’ü kendilerinde iştahsızlık, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve kendine güvensizlik gibi depresyon belirtileri gördüklerini dile getirdiler. Benzer anket aralık ve ocak aylarında da yapılırken, o dönem bu oran kadınlarda yüzde 11, erkeklerde yüzde 6’ydı.

Anksiyete belirtileri de arttı

Yine rapora göre; kadın futbolcuların yüzde 18’i, erkek futbolcuların ise yüzde 16’sı endişe veya tansiyon gibi anksiyete belirtileri gösteriyor. Kadınların yüzde 11’i, erkeklerin ise yüzde 7.5’u hem anksiyete hem de depresyon belirtilerine sahip. FIFPRO Sağlık Şefi Vincent Gouttebarge “Genç sporcular sosyal izolasyon, işlerini kaybetme ve gelecek endişesi gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı” dedi. Birlik Genel Sekreteri Jonas Baer-Hoffmann “Futbolcuların geliri sanılanın aksine genel toplum ortalamasına yakın. Çoğu sözleşme iki yılın altında ve gelirleri futbol becerilerine bağlı. Futbol sonrası hayat içinse çoğu hazır değil” diye konuştu.





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