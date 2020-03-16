Corona virüs kapan Rudy Gobert konuştu: 'Keşke ciddiye alsaydım...'

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs testi pozitif çıkan ilk NBA oyuncusu olan Rudy Gobert, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Virüs ile dalga geçen ve basın toplantısında 'Çok abartıyorsunuz' dedikten sonra tüm mikrofonları elleyen Gobert, ardından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Ardından Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'da da corona virüs çıkmıştı.

Gobert, pişman olduğunu belirtirken ''Keşke bu şeyi daha ciddiye alsaydım. Şimdi pişmanım. Ellerinizi sık sık yıkayın ve yüzünüze, gözünüze bulaştırmayın. Lütfen kendinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin.'' sözlerini kullandı.





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