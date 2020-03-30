Corona virüs hakemleri de etkiledi! Düdük çalmadıkça para yok...

Corona virüsü nedeniyle Avrupa'da Belarus dışında tüm ligler ertelenirken, yüzlerce hakem de futbolcular gibi evlerinde kondisyonunu korumaya çalışıyor. Avrupa'da 1. liglerdeki 968 hakem çıkacak kararı beklerken, Türkiye profesyonel liglerinde ise 588 hakem aynı kaderi paylaşıyor.

DÜDÜK ÇALINMADIKÇA PARA YOK

Hakemleri en fazla etkileyen nokta ise gelirleri oldu. Profesyonel hakemlik anlaşması olmayan yüzlerce hakem gelir elde edemezken, ligde sahaya çıkan hakemler 10 bin TL kazanıyor. VAR'da olanlar 4 bin 400 TL alırken, VAR asistanı olarak atananlar ise 2 bin TL almakta. 4.hakem olarak görev yapanların aldığı rakam ise 3 bin TL oldu. Öte yandan bu sezon Süper Lig'de bu 24 hakem görev yaptı.

TÜM AVRUPA'DA GELİRLER DURDU

Müsabakaların oynanmamasından dolayı çok sayıda ülkede hakemler gelirlerinden oldu. Buna göre İspanya'da hakemler maç başına 6 bin Euro alırken, bu değer Almanya'da 3 bin 600, İtalya'da 3 bin 400, Fransa'da 2 bin 750, Portekiz'de ise bin 200 Euro oldu. İngiltere'de ise hakemler maç başına bin 170 pound ceplerine koyuyordu.

10 BİN KİŞİ KARARI BEKLİYOR

Virüsten dolayı duran futbol maçları nedeniyle Türkiye'de amatör liglerde görev yapan yaklaşık 10 bin hakem evlerinde yeni kararı bekliyor. Sadece İstanbul'da her hafta bine yakın amatör müsabakaya hakem ataması yapılmakta. (Sabah)