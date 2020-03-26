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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Corona virüs endişesi! 'Eşim için çok korkuyorum'

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Corona virüs endişesi! 'Eşim için çok korkuyorum'
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İtalya'da Cagliari takımının formasını giyen Radja Nainggolan, kendisinden çok eşinin corona virüse yakalanmasından korktuğunu söyledi.

Spor Arena Dış Haber | Avrupa'da corona virüs vakalarının en çok görüldüğü ülke İtalya'da Cagliari takımında oynayan Radja Nainggolan, salgın hakkında itiraflarda bulundu.

Belçikalı futbolcu, en büyük endişesinin kanserle mücadele eden eşi Claudia'ya virüs bulaştırmak olduğunu belirtti.

''KENDİMİ ÖNEMSEMİYORUM''

Nainggolan, ''Evde karantina altındayız. Şimdilik bana virüs bulaşmadı. Ama alışverişe gidiyorum ve bu sırada virüs kapabilirim. Virüsün bana bulaşmasını önemsemiyorum ancak eşime bulaştırmaktan çok korkuyorum. Çünkü onun bağışıklık sistemi çok zayıf. Eşim için çok korkuyorum, bu yüzden dikkatli davranıyorum.'' dedi.

Corona virüs endişesi Eşim için çok korkuyorum

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