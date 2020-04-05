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Futbol
Haber Giriş: 05.04.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

Corona krizinde Galatasaray'dan maaş kararı!

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Corona krizinde Galatasaray'dan maaş kararı!
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Galatasaray yönetimi, Corona virüsü salgını döneminde ödemelerin gecikmemesi için gerekenin yapılacağı mesajını futbolculara yolladı. Ayrıca personel konusunda da işten çıkarılma olmayacağı ve maaşların aynı şekilde ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, kulüpteki hiçbir birimi mağdur etmemek adına fedakârca çalışmalara devam ediyor. Kulübün neredeyse tüm gelirleri kesilmesine rağmen, yöneticiler birbirleriyle telekonferans görüşmeleri yaparak finansal çıkış yolları arıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu süreçte kendisi de dahil olmak üzere tüm yol arkadaşlarından ellerini ceplerine atmalarını ve giderlerin büyük bölümünü şahsi hesaplarından karşılamalarını istedi.

Önümüzdeki haftalarda bu doğrultuda bir görev paylaşımı yapılacağı da gelen haberler arasında. Nisan ayı tamamen ödendi Futbolculara, ödemeler konusunda gecikme yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapılacağı bildirildi. Nisan ayı maaşlarının tamamı hesaplarına yatırılan kulüp personeline de ödemelerin devam edeceği, kesinlikle işten çıkarma olmayacağı bilgisi paylaşıldı. (Fanatik)

 

Corona krizinde Galatasaraydan maaş kararı

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