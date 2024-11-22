Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TFF: ACIMIZ BÜYÜK! BU VAHŞETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ersin Aka'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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3. Lig kulüplerimizden Çorluspor 1947 takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz, faillerin bir an önce yakalanıp hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz.

Türk futbolunu yasa boğan bu trajik olay nedeniyle Ersin Aka'nın ailesi ve Çorluspor 1947 Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

46 yaşında hayatını kaybeden Ersin Aka kariyerinde daha önce Van Spor, Karşılaya, Yeni Mersin İdmanyurdu, Ankara Demir, 1928 Bucaspor, Erzin Belediye gibi kulüplerde teknik direktörlük; Rizespor, Giresunspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Siirtspor gibi kulüplerde ise antrenörlük yapmıştı.

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Geçtiğimiz yıllarda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapmış Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Aka'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.