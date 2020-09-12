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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Corinthians'ta Tiago Nunes'in görevine son verildi

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Brezilya ekibi Corinthians, teknik direktör Tiago Nunes ile yollarını ayırdı. Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Corinthians Kulübü, ligde Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Nunes'in görevine son verildiğini duyurdu.

Fluminense ile yarın oynanacak maçta 20 yaş altı ekibinin teknik direktörü Dyego Coelho'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Bu yılın başında Corinthians'ta göreve getirilen Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Corinthiansta Tiago Nunesin görevine son verildi

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