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Corinthians, Fenerbahçeli Talisca'yı transfer etmek istiyor! Tarih verdiler

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#Fenerbahçe#Transfer#Corinthians
Corinthians, Fenerbahçeli Taliscayı transfer etmek istiyor Tarih verdiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 12:52

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca'ya, Brezilya ekiplerinden Corinthians talip oldu. Brezilya basını, oyuncu için girişimin yapılacağı tarihi duyurdu.

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Fenerbahçe'de gözden düşen Anderson Talisca için ayrılık iddiası gündeme geldi. 

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Brezilya’nın köklü kulüplerinden Corinthians, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Corinthians, Fenerbahçeli Taliscayı transfer etmek istiyor Tarih verdiler

Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gözden düşen Brezilyalı oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

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Corinthians cephesi, Talisca transferi için ilk somut adımı Aralık ayında atmayı planlıyor. Brezilya temsilcisinin teknik direktörü Dorival Junior, kanatlarda da görev yapabilen yaratıcı bir ismi kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun hücum hattındaki özelliklerinin, Dorival’ın aradığı profile oldukça uygun olduğu aktarıldı.

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Corinthians, Fenerbahçeli Taliscayı transfer etmek istiyor Tarih verdiler

Fenerbahçe’de Mourinho’nun Avrupa planlamasında yer almayan Talisca’nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.

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Bilindiği üzere Talisca, daha önce Brezilya’ya dönüş konuşunda pozitif demeçler vermiş ve Bahia’ya dönmek istediğini ifade etmişti. Sarı lacivertli yönetimin oyuncunun durumunu sezon ortasında yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

Corinthians, Fenerbahçeli Taliscayı transfer etmek istiyor Tarih verdiler

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon ara transfer sezonunda Fenerbahçe’ye dahil olmuştu.

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#Fenerbahçe#Transfer#Corinthians

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