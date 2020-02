Corendon Airlines, Beşiktaş'a sponsor oldu

Corendon Airlines; Türk sporunu desteklemeye, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı sponsorluğu ile devam ediyor. Bisiklet, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, korfbol, buz hokeyi, beyzbol ve buz pateni gibi pek çok spor branşına sponsorluk katkısı sunan Corendon Airlines, Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı’na da pek çok alanda destek verecek. Corendon Airlines, söz konusu iş birliğini ise “Kartallar Hep Yüksekten Uçar” filmiyle duyurdu. Kaptan Bahar Çağlar ile birlikte tüm takım oyuncularının yer aldığı film, Beşiktaş taraftarlarına “birlikte havalara uçuyoruz” şeklinde sesleniyor.

Corendon Airlines, 2019-2020 sezonu boyunca logosu ile birlikte Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’nın formalarında yer alacak.



Karaer: “Türk kadın basketboluna değer katacağız”

Sponsorluk anlaşmalarına Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ile birlikte devam ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “2019 yılı, şirketimiz açısından her alanda çok başarılı bir yıl oldu. Yıl içerisinde spor sponsorluklarımıza da ivme kazandırdık. Türk sporunun saygın kulüpleri ile iş birlikleri gerçekleştirdik. Sponsorluk anlaşmalarımıza Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ile devam ediyoruz. Türk spor tarihinde çok önemli bir yere sahip Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile bir arada olmak, bize mutluluk ve gurur veriyor. Kendileri ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların Türk kadın basketboluna büyük değer katacağına inanıyoruz” dedi.



Çebi: "Güçlü sponsorluklarla yolumuza devam edeceğiz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise tüm branşları güçlü sponsorluklarla desteklemek için çalıştıklarını belirterek, “Beşiktaşımız'da 2019 yılında başlayan değişimi 2020’de de devam ettireceğiz. Diğer branşlarda olduğu gibi kadın basketbolunda da sportif başarıyı yakalamak için Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Bey ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük spor kulübü olarak her branşta hak edilen başarıyı elde etmek için Beşiktaş değerlerinden taviz vermeden, her zaman sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Corendon Airlines ile imzaladığımız bu sponsorluk anlaşması, bu anlamda çok kıymetli. Öncelikle Türk sporuna kattıkları değer için kendilerine teşekkür ederim. Biz, her spor dalında sporcu yetiştiren, altyapıya önem veren ve Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olacağız. Bu misyon, tarihimiz ve değerlerimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluk. Corendon Airlines’ın da desteğiyle kadın basketbol takımımız da bu doğrultuda ilerleyecek. Birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Lansman filminde Kaptan Bahar Çağlar sahaya bir kartal gibi iniyor

45 ülke ve 145 havalimanına yılda 6 milyon yolcu taşıyan Corendon Airlines, iş birliğini ise Dişi Kartallar için hazırladığı “Kartallar Hep Yüksekten Uçar” lansman filmi ile birlikte duyurdu. Bahar Çağlar’ın bir kartal gibi uçarak Akatlar Spor Kompleksi’ne geldiği lansman filmi, kartal belgesellerine atıfta bulunuyor ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı oyuncularının rakiplerini bir kartal gibi geçtiğini anlatıyor. Tüm oyuncuların yer aldığı lansman filmi, dijital mecralarda yayınlanmaya başladı.



Diğer sponsorluklar

Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Antalyaspor Futbol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türk Korfbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı ve Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı’nın yanı sıra Tour of Antalya powered by AKRA Bisiklet Yarışı’na sponsorluk desteği vermişti.