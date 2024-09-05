Çöplükten doğan yıldız: Victor Osimhen

Haberin Devamı

15 yaşında oynadığı yerel takımda kadro dışı kalmışken Nijerya U17 milli takımının denemelerine çağrılması hayatının belki de dönüm noktasıydı. Denemelerde 2 gol birden attı. Uzun boyu ve bitiriciliğine rağmen oyun zekası diğer oyuncuların önüne geçmesini sağladı.

Nijerya'ya U17 Dünya Kupası'nı getirdi

Bu performansı sayesinde Afrika Uluslar Kupası’nda oynayacak U17 takımının bir parçası oldu. O turnuvada oynadığı 5 maçta 4 gol atarak beklentileri boşa çıkarmadı. Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda ise 6 maçta 10 gol atarak hem takımını şampiyonluğa taşıdı hem de Altın Ayakkabı’nın sahibi oldu. Son vuruşlardaki etkisi, teknik becerisi ve sahadaki koordinasyonuyla kısa sürede önemli takımların dikkatini çekmeyi başardı.

Çocukken adeta ne iş olsa yaptı

Haberin Devamı

Doğup büyüdüğü Olusosun kimilerine göre bir çöp şehir. Böylesi bir yerde sefaletle boğuşup hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da futbol oynamaya çalışmak hiç kolay değil. Annesini küçük yaşta kaybettiğinde babasının da işsiz kalması onu sokaklarda iş aramaya itti. Su sattı, dükkan temizledi deyim yerindeyse ne iş olsa yaptı. Hayali olan futbol sayesinde hayata tutundu.

Bütün çocukluğu ‘Çöp şehri’ olarak bilinen Olusosun’da geçen Osimhen sık sık doğduğu bölgeyi ziyaret ediyor. Adeta bir kahraman gibi görülen yıldız futbolcu tüm halka maddi ve manevi yardımlar yapıyor.

Önce sakatlık sonra sıtma

Wolfsburg’da sakatlık ve sonra Nijerya’da sıtmaya yakalanması Bundesliga kariyerini başlamadan bitirdi. Bu durumunu önemsemeyen Belçika ekibi Charleroi, Osimhen’i kiralık kadrosuna kattı. Attığı 20 gol sonrası bonservisini alan ekip bir sezon sonra verdiği ücretin 5 katına Lille’e sattı. Fransa’da 18 gollük performansı onu bir sezon sonra 70 milyon Euro’ya Napoli’ye taşıdı.

Maradona'dan sonra ilki yaşattı

2022-23’te 32 lig maçında attığı 26 golle Napoli’nin Maradona’dan sonra ilk kez İtalya şampiyonu olmasında başrol oynadı. Napoli 33 yıllık özlemini giderirken Osimhen Serie A’nın gol kralı oldu. Söz konusu sezonda tüm kulvarlarda 39 maçta 31 gol, 5 asistle hayalini kurduğu Afrika’da yılın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

Haberin Devamı

Yüzünde 6 plaka, çenesinde 18 vida var

2021’de Napoli-Inter maçında Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışması sonrası Osimhen ciddi bir yüz yaralanması geçirdi. Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirildi. Maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başlayan Osimhen yaşadıklarını şöyle anlatıyor; "Bir sürü uykusuz gece. Uyuyamadım, acıyla yemek yiyemedim. Ama günün sonunda, ben bir aslanım ve sahip olduğum zihniyeti biliyorum..."

Maskesi Napoli'de ikonikleşti

Osimhen’in 2021’de kullanmaya başladığı maske sadece onunla değil Napoli ile de özdeşleşti. Osimhen hayranı çocuklar Napoli karnavalı sırasında, onun maskesini takarak sokaklarda dolaştı. Osimhen maskeli pastalar satılmaya başladı. İtalyan müzisyen Alex Garini onun için özel bir beste bile yaptı.

Haberin Devamı