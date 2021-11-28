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Copa Libertadores'te şampiyon Palmeiras oldu! Felipe Melo...

#Copa Libertadores#Felipe Melo#Palmeiras
Copa Libertadoreste şampiyon Palmeiras oldu Felipe Melo...

Güney Amerika'nın kulüpler bazında en büyük kupası olan Copa Libertadores'i geçen sezonun ardından bu sezon da Brezilya ekibi Palmeiras kazandı.

Copa Libertadores şampiyonu PalmeirasCopa Libertadores şampiyonu Palmeiras
Copa Libertadores şampiyonu Palmeiras

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Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en büyük kupası sahibini buldu. Copa Libertadores finalinde iki Brezilya ekibinin karşılaşmasında Flamengo'yu uzatmalar sonucu 2-1 mağlup eden Palmeiras, geçen sezonun ardından bu sezon da kupayı kazandı.

Palmeiras, final maçının 5. dakikada Raphael Veiga'nın 5. dakikadaki golüyle öne geçti. Flamengo 72. dakikada Gabriel'in golüyle skora eşitliği getirdi. Normal süresi 1-1 sona eren finalin ilk uzatma devresinde, 95. dakikada Deyverson'un golü Palmeiras'a galibiyeti getirdi.

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FELIPE MELO 113'TE OYUNA GİRDİ, 15. KUPASINI KALDIRDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Palmeiras'ta 113. dakikada oyuna dahil oldu. Palmeiras'ın 38 yaşındaki kaptanı, kariyerindeki 15. kupasını kazandı.

Felipe Melo'nun kupa koleksiyonu:

3 Süper Lig
2 Türkiye Kupası
3 Türkiye Süper Kupası
2 Libertadores
1 Konfederasyon Kupası
2 Brezilya Ligi
2 Brezilya Kupası

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Copa Libertadoreste şampiyon Palmeiras oldu Felipe Melo...

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