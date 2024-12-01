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Copa Libertadores, Botafogo'nun! 2. dakikada 10 kişi kalıp kupaya uzandılar

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#Copa Libertadores#Botafogo#Atletico Mineiro
Copa Libertadores, Botafogonun 2. dakikada 10 kişi kalıp kupaya uzandılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 01:26

Copa Libertadores'in şampiyonu belli oldu! Finalde Atletico Mineiro'yu 3-1 mağlup eden Botafogo, kupanın sahibi oldu.

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Güney Amerika'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu Copa America'nın finalinde Brezilya ekipleri Atletico Mineiro ve Botafogo karşı karşıya geldi.

Arjantin'de oynanan final maçını 3-1 kazanan Botafogo, kupanın sahibi oldu.

2. dakikada Gregore'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Botafogo, 35. dakikada Luiz Henrique'nin golüyle öne geçti. 44. dakikada Alex Telles'in penaltı golüyle skor 2-0'a geldi. Atletico Mineiro 47. dakikada Vargas'ın golüyle umutlansa da 90+7'de Junior Santos son sözü söyledi ve maçın skorunu belirledi: 1-3

Bu sonuçla Botafogo tarihinde ilk kez Copa Libertadores'i müzesine götürdü.

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#Copa Libertadores#Botafogo#Atletico Mineiro

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