Copa Amerika'da final heyecanı... Arjantin Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?... Messi ve Neymar sahnede!
Copa Amerika'da final heyecanı yaşanacak... Güney Amerika'nın en prestijli organizasyonunda Arjantin ve Brezilya karşı karşıya geliyor. Messi'nin formasını giydiği Arjantin ve Brezilya'nın formasını giyen Neymar'ın karşı karşıya geleceği bu mücadelede bu iki yıldızın da performansı merakla bekleniyor. Peki Arjantin Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan kupada Arjantin, uluslararası alanda son büyük kupasını 1993 yılında Copa America'yı kazanarak elde etmişti.
ARJANTİN - BREZİLYA COPA AMERİCA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Arjantin - Brezilya Copa America finali 10 Temmuz Cumartesi'yi 11 Temmuz Pazar'a bağlayan gece TSİ 03.00'te başlayacak. Uruguaylı hakem Esteban Ostojich'in yöneteceği dev final Haber Global'den canlı olarak yayınlanacak.
Arjantin - Brezilya muhtemel 11'ler:
Arjantin: Martinez, Molina, Pezzella, Otamendi, Tagilafico, Rodriguez, Di Maria, Paredes, Gomez, Messi, Lautaro Martinez
Brezilya: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Everton, Casemiro, Fred, Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus