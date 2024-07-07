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Copa America’da yarı finalistler belli oldu! Brezilya elendi...

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#Copa America#Lionel Messi#Brezilya Milli Takımı
Copa America’da yarı finalistler belli oldu Brezilya elendi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 10:42

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da çeyrek final aşaması bu gece yarısı sabaha karşı oynanan müsabakalarla tamamladı.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Söz konusu organizasyonda çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Kolombiya, Panamayı 5-0’lık skorla mağlup ederek, Arjantin ve Kanada’nın ardından yarı final biletini alan 3. takım oldu.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ise seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Uruguay’a 4-2’lik skorla mağlup oldu ve Copa America’ya çeyrek finalde veda etti. Kadrosunda birçok yıldız futbolcuyu barındıran Brezilya’yı kupa dışında bırakan Uruguay ise yarı finalde Kolombiya’nın rakibi oldu.

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Copa America’da yarı finalistler belli oldu Brezilya elendi...

En golcü Lautaro Martinez, asist lideri James Rodriguez

Copa America 2024’de yarı final aşamasına geçilirken, geride kalan 4 maçta gol krallığı yarışında attığı 4 golle zirvede Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez bulunuyor. Martinez’i attığı 3 golle Venezuela’nın 34 yaşındaki tecrübeli santrforu Salomon Rondon takip ediyor.

Copa America’da yarı finalistler belli oldu Brezilya elendi...

Organizasyonun attığı 5 gol pasıyla en çok asist yapan oyuncusu konumunda Kolombiya’dan James Rodriguez yer alıyor. Oynadığı 4 maçın 3’ünde maçın oyuncusu olmayı başaran 32 yaşındaki futbolcuyu, attığı 2 gol pasıyla takım arkadaşı Jhon Cordoba takip ediyor.

Copa America’da yarı finalistler belli oldu Brezilya elendi...

Organizasyonda yarı final eşleşmeleri ve maçların tarihleri TSİ şu şekilde:

10 Temmuz Çarşamba
03.00 Arjantin - Kanada

11 Temmuz Perşembe
03.00 Uruguay - Kolombiya

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#Copa America#Lionel Messi#Brezilya Milli Takımı

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