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Copa America'da ilk finalist Arjantin oldu! Lionel Messi...

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#Copa America#Arjantin#KANADA
Copa Americada ilk finalist Arjantin oldu Lionel Messi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:33

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde organize edilen 2024 Copa America'da ilk finalist Kanada'yı yenen Arjantin oldu.

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ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin finale yükseldi.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda yarı finalde, Arjantin ile Kanada karşılaştı.

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2022 Dünya Kupası'nı da kazanan ve FIFA dünya sıralamasında ilk sırada olan Arjantin'de golleri 22. dakikada Julian Alvarez ve 51. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Diğer yarı final maçında Uruguay ile Kolombiya 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.

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#Copa America#Arjantin#KANADA

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