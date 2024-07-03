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Copa America’da çeyrek final eşleşmeleri netleşti! Erken final...

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#Copa America#Arjantin Milli Takımı#Brezilya Milli Takımı
Copa America’da çeyrek final eşleşmeleri netleşti Erken final...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 13:06

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da grup aşaması bu gece sabaha karşı oynanan müsabakalarla tamamladı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Söz konusu organizasyonda grup aşamaları tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

A Grubu’nda, son şampiyon Arjantin oynadığı 3 maçı da kazarak 9 puanla grup lideri olurken, Kanada 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı ve 4 puanla ikinci basamakta yer aldı.

Copa America’da çeyrek final eşleşmeleri netleşti Erken final...

B Grubu’nda 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran Venezuela 9 puanla ilk sırada tamamladı. Ekvador ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanla gruptan çıkmayı başardı.

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Turnuvanın en golcü takımı olan Uruguay 9 puanla C Grubu’nu ilk sırada tamamladı. Ev sahibi ABD’nin de yer aldığı C Grubu’nda Panama 6 puanla gruptan çıktı.

D Grubu’nda ise 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada Kolombiya yer alırken, 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Brezilya ise 5 puanla grupta ikinci sırada yer aldı.

Copa America’da çeyrek final eşleşmeleri netleşti Erken final...

Süper Lig oyuncularının gruplardaki performansı

Turnuvada Süper Lig'de forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonu Kasımpaşa'da geçiren Ekvadorlu Jackson Porozo ve MKE Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Jamaikalı Renaldo Cephas ülkeleri adına mücadele etti.

Jackson Porozo, forma şansı bulamadı. Renaldo Cephas ise 3 maçta toplamda 57 dakika saha kalırken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. Davinson Sanchez, grup aşamasında oynadığı 3 maçta da 90 dakika sahada yer alırken, 2. maçta Kosta Rika karşısında 1 gollük katkı sağladı ve söz konusu müsabakada maçın oyuncusu seçildi.

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Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri ve maçların tarihleri şu şekilde:

5 Temmuz
04.00 Arjantin - Ekvador

6 Temmuz
04.00 Venezuela - Kanada

7 Temmuz
01.00 Kolombiya - Panama
04.00 Uruguay - Brezilya

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#Copa America#Arjantin Milli Takımı#Brezilya Milli Takımı

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