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Copa America yarı finalinde son düdüğün ardından ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldız Darwin Nunez tribüne çıktı, yumruklar havada uçuştu...

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#Copa America#Uruguay#Darwin Nunez
Copa America yarı finalinde son düdüğün ardından ortalık karıştı Dünyaca ünlü yıldız Darwin Nunez tribüne çıktı, yumruklar havada uçuştu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 09:53

ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenen Kolombiya finale yükseldi. Maç sonunda çıkan kavgada Uruguaylı Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarlarla yumruklaştı.

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Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen Copa America, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenleniyor. Kanada'yı 2-0'la geçerek finale yükselen Arjantin'in ardından ikinci finalist de Kolombiya - Uruguay maçıyla belli oldu.

Rakibini Jefferson Lerma'nın attığı golle 1-0 mağlup eden Kolombiya, finalde Arjantin ile kozlarını paylaşmaya hak kazandı.

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DAVINSON SANCHEZ MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez de ilk 11'de başladığı maçta en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top çalan isim olurken, hava toplarının da hiçbirini kaybetmedi. Yıldız futbolcu, gösterdiği performansla birlikte maçın adamı seçildi.

DARWIN NUNEZ ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından saha içi karıştı. Uruguaylı Luis Suarez'in rakibiyle tartışmasının ardından soyunma odası koridorlarına ilerleyen Darwin Nunez'in de sinirlerine hakim olamadığı görüldü.

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Copa America yarı finalinde son düdüğün ardından ortalık karıştı Dünyaca ünlü yıldız Darwin Nunez tribüne çıktı, yumruklar havada uçuştu...

TRİBÜNDE YUMRUKLAR

Tribüne kadar çıkan Nunez, Kolombiyalı taraftarların arasına girerek yumruk yumruğa kavga etti. Güvenlik güçlerinin ayırmakta güçlük yaşadığı kavgada Nunez'in başına sert bir yumruk darbesi aldığı görüldü.

Daha sonra güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga sona erdi ve Darwin Nunez de soyunma odasına gitti.

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#Copa America#Uruguay#Darwin Nunez

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