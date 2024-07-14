Copa America finali CANLI YAYINLA ve Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları ile Misli'de! Arjantin-Kolombiya son haberler...

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ARJANTİN

Copa America'da A Grubu'nu firesiz geçerek çeyrek finale yükselen Arjantin, çeyrek finalde Ekvador'u penaltılarla eleyebilmişti.

Yarı finalde yine rahattılar; Kanada'yı Julian Alvarez ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yenip final vizesi aldılar.

TD Lionel Scaloni'nin eksiği yok.

Stoperde "Cristian Romero & Lisandro Martinez" ikilisini izleyeceğiz.

Orta üçlüde "Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez & Alexis Mac Allister" olacak.

Alvarez ve Messi'nin hücumdaki tamamlayıcısı için maç saatini bekleyebiliriz.

Bazı kaynaklar Angel Di Maria yazsa da, son 4 maçın 2'sine ilk 11'de başlayan Nicolas Gonzalez'i de sağ kanatta görebiliriz.

KOLOMBİYA

Copa America D Grubu'nda Brezilya'yı ekarte edip (2G 1B - 7 puan) grup lideri olan Kolombiya; çeyrek finalde Panama'yı, yarı finalde de Uruguay'ı gol yemeden devirip finale kalmıştı.

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Savunmanın sigortası, Galatasaraylı Davinson Sanchez ilk 11'de olacak. Sanchez'e stoperde Carlos Cuesta eşlik edecek.

Daniel Munoz (kırmızı kart) cezalı. Sağ bekte Santiago Arias'ı izleyeceğiz.

Bir kanatta Luis Diaz (sol), diğerinde Jhon Arias (sağ) oynayacak.

Hücum merkezinde Jhon Cordoba; Cordoba'nın arkasında James Rodriguez forma giyecek.

"Arjantin - Kolombiya" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arjantin, 2024 yılında oynadığı 9 maçın 8'ini (90 dakika içinde) kazandı.

- Kolombiya son 28 maçta yenilgi yüzü görmedi! (22G 6B)

- Maçın Brezilyalı hakemi Raphael Claus, Copa America'da sadece 1 karşılaşmada düdük çaldı. (4 sarı kart - 2 penaltı)

"Arjantin - Kolombiya" maçına ÜCRETSİZ CANLI YAYIN Misli'de!

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Arjantin kazanır" oldu!

%49'luk kesim Tangocuların (90 dakika içinde) Kolombiya'yı devirip şampiyon olacağını düşünüyor...

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%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Copa America finalinde iki ikonik "10 numara" kozlarını paylaşacak! Lionel Messi ve James Rodriguez...