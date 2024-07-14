Copa America final maçı ne zaman, bugün mü? Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Arjantin ve Kolombiya, Copa America finalinde karşı karşıya gelecek. Arjantin 16. kez, Kolombiya ise 2. defa kupayı müzesi götürmek için mücadelede edecek. Florida’da bulunan Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Arjantinli futbolcu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 37 yaşındaki futbolcu, Kolombiya müsabakasında süre alması halinde tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak. Arjantin - Kolombiya mücadelesini Brezilya Futbol Federasyonu’ndan Raphael Claus yönetecek. İşte Copa America finali canlı yayın bilgisi...

COPA AMERİCA 2024 FİNAL MAÇI || ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Arjantin - Kolombiya maçı 15 Temmuz Pazartesi oynanacak. TSİ 03.00'da başlayacak mücadele TV8,5 ve Exxen ekranlarından takip edilebilecek.

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2021'in son şampiyonu Arjantin ve Uruguay, 15'er şampiyonlukla Copa America'da en çok şampiyonluk rekorunu paylaşıyor.