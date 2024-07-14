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Copa America final maçı ne zaman, bugün mü? Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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#Copa America#Arjantin#Kolombiya
Copa America final maçı ne zaman, bugün mü Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 16:56

Copa America'da şampiyon belli oluyor. Arjantin ve Kolombiya, Copa America finalinde karşı karşıya gelecek. Arjantin, turnuvada kupayı en fazla müzesine götüren ülke olmak istiyor. Kolombiya ise tarihinde 3. kez Copa America’da final oynayacak ve daha önce bir defa Copa America’yı kazanma başarısı gösterdi. Peki Arjantin - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Copa America final maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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Arjantin ve Kolombiya, Copa America finalinde karşı karşıya gelecek. Arjantin 16. kez, Kolombiya ise 2. defa kupayı müzesi götürmek için mücadelede edecek. Florida’da bulunan Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Arjantinli futbolcu Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 37 yaşındaki futbolcu, Kolombiya müsabakasında süre alması halinde tarihte milli takımla 7 final oynayan ilk futbolcu olacak. Arjantin - Kolombiya mücadelesini Brezilya Futbol Federasyonu’ndan Raphael Claus yönetecek. İşte Copa America finali canlı yayın bilgisi...

COPA AMERİCA 2024 FİNAL MAÇI || ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Arjantin - Kolombiya maçı 15 Temmuz Pazartesi oynanacak. TSİ 03.00'da başlayacak mücadele TV8,5 ve Exxen ekranlarından takip edilebilecek.

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2021'in son şampiyonu Arjantin ve Uruguay, 15'er şampiyonlukla Copa America'da en çok şampiyonluk rekorunu paylaşıyor.

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#Copa America#Arjantin#Kolombiya

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