Conte, Fenerbahçe'ye cevabını verdi! Sürpriz iddia

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Fenerbahçe’de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi başkanlık yarışı kızışırken, teknik direktör konusu da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarından Hakan Safi’nin, takımın başında dünyaca ünlü teknik adam Antonio Conte’yi görmek istediği biliniyor. Bir diğer aday Aziz Yıldırım’ın da İtalyan çalıştırıcıya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ancak İtalya’dan gelen haberler, Fenerbahçe cephesini üzecek türden. İtalyan basınından Il Mattino’nun aktardığına göre; Napoli ile yollarını bugün (3 Haziran Çarşamba) ayıran Antonio Conte, sarı-lacivertli kulüpten gelen teklife kayıtsız kaldı.

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Haberde, deneyimli teknik adamın Napoli’den ayrılık sürecinde yaklaşık 15 milyon Euro’luk alacağından feragat ettiği ve bu kararın ardından birçok kulüpten teklif aldığı belirtildi. Telefonunun adeta susmadığı vurgulanan Conte’nin, kariyerinin bir sonraki adımı için acele etmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Conte’nin yeniden Premier Lig’de görev yapmaya hazır olduğu ve iddialı bir proje beklediği kaydedildi. Napoli’de yaşadığı zorlu sürecin ardından benzer sıkıntılarla karşılaşmak istemeyen İtalyan teknik adamın, bu nedenle Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaşmadığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, İtalya Milli Takımı ihtimalinin de Conte için güçlü bir seçenek olduğu bilgisine yer verildi.