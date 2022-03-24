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Conor McGregor'ın başı yine dertte

#Conor Mcgregor#UFC#Dublin
Conor McGregorın başı yine dertte

UFC yıldızı Conor McGregor, İrlanda'nın Dublin kentinde trafik kurallarını ihlal etmekten tutuklandı.

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İrlandalı dövüşçünün, Dublin'de lüks aracıyla trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı ve arabasına kısa süreliğine el konulduğu belirtildi.

Trafik kurallarını birçok kez ihlal eden Conor McGregor'ın kısa süre sonra kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Haberi McGregor'ın ekibi de doğrularken yapılan uyuşturucu ve alkol testlerinden geçtiği kaydedildi.

2021'de dünyanın en çok kazanan sporcusu olan Conor McGregor, daha önce de ülkesinde birçok kez trafik ihlali nedeniyle ceza almış ve 2018'de ehliyetini el konulmuştu.

 

 

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#Conor Mcgregor#UFC#Dublin

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