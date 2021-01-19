Conor Mcgregor Dustin Poirier maçı, UFC 257 kapsamında önemli bir mücadeleyi ekranlara getirecek. UFC'de sansasyonel maçlara imza atan ve ringlerin tanınmış ismi olan Conor Mcgregor, Dustin Poirier karşısında unvanını korumaya çalışacak. Peki, Conor Mcgregor Dustin Poirier maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bilgiler

CONOR MCGREGOR DUSTİN POİRİER BOKS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UFC 257 kapsamında oynanacak olan Conor Mcgregor Dustin Poirier boks maçı, 24 Ocak Pazar günü sabah saat 06.00'da S Spor Plus ekranlarında olacak.

19 Ocak 1989 ABD doğumlu olan Dustin Poirier'in kariyerinde 26 galibiyeti bulunuyor. Dustin Poirier, 1.75 boyunda ve 70 kilo.

14 Temmuz 1988 İrlanda doğumlu olan Conor McGregor 1.75 boyunda ve 77 kiloda.