Concentration Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Concentration Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Concentration curl hem spor salonunda hem de evde biceps tepesi (peak) şeklinde bilinen bölgeyi geliştirebilmek amacı ile yapılan bir harekettir. Bu hareket için ise ihtiyaç duyulabilen iki ekipman; bir tane dumbbell ve oturmak için bir sehpadır.



Concentration Curl Nedir?



Biceps kasına yoğunlaşmak, yalnızca bicepsi çalıştırmak, denildiğinde akla gelebilecek tek hareket concentration curl hareketi olmalıdır. Öbür biceps hareketlerinden bu haereketi bir adım daha ön kısma taşıyan niteliği ise hem pump etkisini hem de kastaki yırtılmayı aynı anda sağlayabilmesidir. Concentration curl hareketinin öbür isimleri; dumbbell concentration curl, concentrations ve biceps concentration curl şeklinde ifade edilmektedir.



Concentration Curl Ne İşe Yarar?



Concentration curl egzersizi kelime manası olarak konsantrasyon, yoğunlaşmak bir diğer deyiş ile konsantere olarak kolu bükme manasına gelmektedir. Kol dirsek eklemi ile birlikte bacağa dayanırken ve yere bütünüyle sarkık pozisyonda durur iken en izole haliyle çalışmış olmaktadır. Vücuda veya kola herhangi bir salınım işlemi yaptırarak iyi bir ivme sağlanamamaktadır. Biceps kasları esas görevi olan flexionu ve extensionu ağırlık altındayken sıfır yardım ile gerçekleştirmektedir. Bu da kişilere en iyi kas gelişimi şeklinde geri dönmektedir.



Concentration Curl Nasıl Yapılır?

Bir bench’in kenarına oturulur ve bacaklar açılır. Ön tarafa doğru biraz eğilmek gerekmektedir. Çalıştırılacak olan kolun dirseği, aynı tarafa olan bacağın iç bölümüne dayanır. Burada önemli olan nokta üzerine dayanmamasıdır. En fazla yapılan hatalardan bir tanesi de budur.

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Kol yere dik olacak biçimde sarkıtılır. Bu başlangıç pozisyonu olmaktadır. Nefes alınır ve sonra nefes vererek dumbbell yalnızca biceps kası kullanılarak 1 ya da 1,5 saniye aralığında yukarı doğru kaldırılır.

Son noktaya kadar bir diğer deyiş ile kol artık kapanmayacak limite ulaşıncaya kadar 1 saniye beklenir. Nefes alarak, 1,5 ile 2 saniye aralığında dumbbell indirilir Bunu yapmanın esas amacı ise bahsedilen hareketin negatifi ile daha fazla yırtılma sağlamaktır.

Dip noktaya gelindiğinde bekleme yapılmadan nefes vererek yeniden kaldırmaya başlanır.

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Tekrar sayısı kadar yaparak tek kol seti tamamlanır ve öbür kola geçilir. Concentration curl egzrsiz için 4 set ve 10’ar tekrar ideal olmaktadır. Bu hareket hem gelişim hem de pump sağlamış olduğu için, tekrar sayısını artırmak yerine ağırlık artırılmalıdır.

Concentration Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Biceps Brachii Short Head ifadesi üst taraftaki kol kasının vücuda doğru iç bölümünde yer alan kısa olanıdır. Scapula kürek kemiğinden başlamaktadır. Humerus adı verilen üst kol kemiğinin vücuda doğru iç bölümünden geçmektedir ve oradan ön taraftaki kol kemiğinin dış tarafında olan radius kemiğinin üst tarafına bağlanmaktadır. Concentration curl hareketi bu kasların çalışmasını sağlamaktadır.



Concentration Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Concentration curl hareketi İzole bir hareket olmasından dolayı tekrar aralığının 12 ile 15 aralığında tutulması çok daha verimli olacaktır. Pek çok kişi tepe nokta üzerinde bicepslerini sıkmayı unutup hareketten alabileceği faydayı azaltmaktadır. Bicepsleri hareketin tepe noktası üzerinde iki saniye sıkmak bicepslerin üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Bu şekilde yapılmalıdır.



Concentration Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Straight bar scott curl hareketi ile aynı kas gruplarını hedefleyebilmeye yardımcı alabilmek için hareketin halter ile yapılan varyasyonu gerçekleştirilebilmektedir.



Concentration Curl Faydaları Var Mıdır?



Concentration curl egzersizi sayesinde, kolların iri gözükmesini sağlamakta olan brachialis kası çalıştırılmış olmaktadır. Oldukça önemli bir faktör olan bu küçük kas yapısı geliştirildiği takdirde, dıştan bakıldığında kolların çok daha hacimli ve iri gözükmesini sağlamaktadır.