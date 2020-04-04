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GeriFutbol CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi
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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2020 - 21:07,Son Güncelleme:/

CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi

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CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarı final ve finallerini erteledi
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Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi.

CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle FIFA ile yapılan istişareler doğrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bölgelerinde oynanması planlanan Uluslar Ligi finalleri askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kosta Rika, Honduras, Meksika ve ABD milli takımlarının katılacağı finallerin daha sonra açıklanacak yer ve tarihte yapılacağı aktarıldı.

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