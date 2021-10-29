CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni Monterrey kazandı

Meksika'nın Guadalupe kentindeki BBVA Stadı'nda oynanan final maçında, Meksika temsilcileri Monterrey ile Club America karşılaştı.
Monterrey, 9. dakikada Rogelio Funes Mori'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve tarihinde 5. kez bu şampiyonadan zaferle ayrıldı.
Meksika ekibi, kupaya uzanarak gelecek yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Daha önce 7 kez şampiyonluk yaşayarak turnuvanın en başarılı takımı konumundaki Club America ise ilk kez finalde kaybetti.
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