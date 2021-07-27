Complexity Keita’nın ayrılığının ardından Peacemaker ile anlaştı

Kuzey Amerika merkezli eSpor organizasyonu Complexity, CS:GO takımının yeni koçlarının eski CS:GO oyuncusu Luis “peacemaker” Tadeu olduğunu duyurdu.

Bu olay, Jamie “keita” Hall’in takımdan ayrılmasını takiben gerçekleşti. Keita, IEM Cologne 2021’de önemli sonuçlar elde edemedikten sonra görevinden alınmıştı.

Bunun yanı sıra kısa süre önce organizasyon tarafından William “⁠RUSH⁠” Wierzba yedek pozisyona çekilerek kadroya Danimarkalı oyuncu Patrick “es3tag” Hansen’i eklemişti.

Bu değişikliklerle birlikte Complexity’nin kadrosu artık esas olarak Danimarkalı oyunculardan oluşuyor. Heroic takımında da birlikte çalışan üç kişi, bu değişiklik ile birlikte tekrar bir araya geliyor. es3tag ve blameF eskiden peacemaker ile birlikte çalışmıştı.

Takımda yapılan bu yeni değişikliklerle birlikte, mevcut "Complexity" kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Benjamin “⁠blameF⁠” Bremer

Kristian “⁠k0nfig⁠” Wienecke

Valentin “⁠poizon⁠” Vasilev

Justin “⁠jks⁠” Savage

Patrick “⁠es3tag⁠” Hansen

Luis “⁠peacemaker⁠” Tadeu (Koç)

William “⁠RUSH⁠” Wierzba (Yedek kulübesi)

Ağustos’un 16’sında başlaması planlanan ESL Pro League’de takımın gittiği değişikliğin ne ölçüde yararlı olduğunu görebileceğiz.