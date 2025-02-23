Como'nun Napoli'yi yendi Serie A'da zirve el değiştirdi

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İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como, Napoli'yi 2-1 yendi.
Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda Napoli'yi ağırlayan Como, 7. dakikada Amir Rrahmani'nin kendi kalesine ve 77. dakikada Assane Diao'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Konuk takımın golü, 17. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.
Geçen hafta Fiorentina deplasmanında 2-0 kazanan İspanyol çalıştırıcı Cesc Fabregas yönetimindeki Como, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaştı. Puanını 28 yapan Como, 13. sıraya yerleşti.
Galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Napoli, 56 puanla ikinci basamakta kaldı.
Haftayı 1-0'lık Genoa galibiyetiyle kapatan Inter ise 26. hafta sonunda 57 puanla liderliği ele geçirdi.