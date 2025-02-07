Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

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Como ve Juventus, Serie A 24. haftada kozlarını paylaşacak. Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği siyah beyazlı ekip son maçınca Empoli ile mücadele etti ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Rakip takım ise ev sahibi avantajını kullanarak hanesine puan yazdırmak istiyor. İşte Como - Juventus maçı canlı yayın bilgisi...

COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como, bu akşam (7 Şubat) Juventis'i ağırlayacak.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilebilecek.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Como mücadelesinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.