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Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

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#Como#Juventus#İtalya Serie A
Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kenan Yıldız ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 17:03

Juventus, İtalya Serie A 24. hafta Como'ya konuk oluyor. Kenan Yıldız'ın kadrosunda yer aldığı siyah beyazlı ekip ligde 40 puanla 6. sırada yer alıyor. Como ise bu müsabakadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Rakip takım ise 22 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki Como - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte ayrıntılar...

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Como ve Juventus, Serie A 24. haftada kozlarını paylaşacak. Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği siyah beyazlı ekip son maçınca Empoli ile mücadele etti ve sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. Rakip takım ise ev sahibi avantajını kullanarak hanesine puan yazdırmak istiyor. İşte Como - Juventus maçı canlı yayın bilgisi...

COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como, bu akşam (7 Şubat) Juventis'i ağırlayacak.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı takip edilebilecek.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Como mücadelesinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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#Como#Juventus#İtalya Serie A

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