×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Como, Davinson Sanchez’den, Galatasaray da istediği bonservis bedelinden vazgeçmiyor! İşte yapılan son teklif ve transferdeki son durum

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Davinson Sanchez
Como, Davinson Sanchez’den, Galatasaray da istediği bonservis bedelinden vazgeçmiyor İşte yapılan son teklif ve transferdeki son durum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 11:43

Davinson Sanchez için yaptığı ilk teklifin Galatasaray tarafından düşük bulunarak reddedilmesinin ardından İtalyan ekibi Como, yeni bir teklifle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

2026-2027 sezonunda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan İtalya Serie A ekibi Como, savunma hattına uluslararası arena tecrübesi olan, yetenekli ve lider karakteriyle ön plana çıkan bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i 1 numaralı transfer hedefi olarak belirleyen Como, Kolombiyalı savunmacıyı İtalya'ya götürmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Gabriel Sara kararıGalatasaray'dan Gabriel Sara kararı!Haberi görüntüle

RESMİ TEKLİF 20 MİLYON EURO!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İlk olarak Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklif sunan ancak reddedilen Como, sarı-kırmızılı kulübe 20 milyon euroluk yeni bir resmi teklif sundu.

Como, Davinson Sanchez’den, Galatasaray da istediği bonservis bedelinden vazgeçmiyor İşte yapılan son teklif ve transferdeki son durum

Haberin Devamı

GALATASARAY EN AZ 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın 30 yaşındaki savunma oyuncusu 25 ila 30 milyon euro bandında bir bonservis bedeli talep ettiği, bu nedenle şu an için kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Como'nun Davinson Sanchez transferini gerçekleştirememesi halinde Chelsea'nin 21 yaşındaki Senegalli stoperi Mamadou Sarr'a ve Başakşehir'in Ganalı savunmacısı Jerome Opoku'ya yönelebileceği aktarıldı.

Como, Davinson Sanchez’den, Galatasaray da istediği bonservis bedelinden vazgeçmiyor İşte yapılan son teklif ve transferdeki son durum

PERFORMANSI

2023 yazında 9.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği üç sezonda tüm kulvarlarda toplam 121 maça çıktı ve 10 gol - 4 asist üretip 26 sarı - 1 kırmızı kart gördü.

Kolombiyalı stoper Galatasaray'da oynadığı dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı.

Como, Davinson Sanchez’den, Galatasaray da istediği bonservis bedelinden vazgeçmiyor İşte yapılan son teklif ve transferdeki son durum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Davinson Sanchez

BAKMADAN GEÇME!